Non è stata messa ai voti la riformulazione del governo, in seguito alle perplessità del Quirinale

Via libera in commissione Bilancio del Senato all’emendamento al Dl Fiscale presentato da Pd e Avs che aumenta di 3 milioni per il 2024 le risorse del 2Xmille dell’Irpef da distribuire ai partiti sulla base delle scelte dei contribuenti. La dote sale così da 25 milioni a 28 milioni. Dopo i dubbi del Quirinale, non è stata messa ai voti la riformulazione del governo circolata martedì, che invece prevedeva una riforma complessiva del finanziamento ai partiti e che avrebbe portato la cifra del 2Xmille destinata ai partiti a 42,5 milioni di euro a partire dal 2025.

