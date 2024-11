“Unicredit straniera? “Io non ce l’ho con nessuno, basta che non si metta in discussione il terzo polo bancario che sta nascendo”. Così il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a una domanda sul caso Unicredit-Bpm, a margine del suo intervento alla conferenza organizzata da Unioncamere ‘Il Ponte sullo Stretto e l’impatto sociale, economico e ambientale’, a Roma. L’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit è stata una mossa inaspettata che non è stata gradita né dal governo, ne dalla stessa Bpm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata