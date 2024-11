Mauro Paoloni all'entrata della sede della banca meneghina per il cda

Il caso Unicredit-Bpm scuote il mondo della politica e non solo. L’offerta pubblica di scambio volontaria – per un controvalore di 10,1 miliardi di euro – lanciata dalla banca guidata da Andrea Orcel sulla totalità delle azioni dell’istituto gestito da Giuseppe Castagna, ha colto di sorpresa l’esecutivo e il ministero dell’Economia.

La mossa non è stata gradita da Mauro Paoloni, consigliere di amministrazione di Bpm, che entrando nella sede della banca per il cda ha risposto di “sì” a un cronista che gli chiedeva se l’offerta di pubblico scambio lanciata da Unicredit sui titoli dell’istituto meneghino fosse ostile.

Giorgetti: “Operazione non concordata”

L’operazione è stata “comunicata ma non concordata con il governo. Anche perché come noto esiste la golden power“, ha fatto sapere il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti facendo riferimento ai poteri speciali che, in Italia, l’esecutivo può esercitare nei settori strategici per tutelare l’interesse nazionale.

Salvini: “Bankitalia c’è? Che fa?”

Non ha apprezzato neanche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che ha tirato in ballo la Banca d’Italia. “A me sta cuore – ha detto, sottolineando di non gradire concentrazioni e monopoli – che realtà come Bpm e Mps, che stanno collaborando e sono soggetti italiani che potrebbero creare un terzo polo italiano, non vengano messe in difficoltà. L’interrogatorio mio e di tanti risparmiatori è: Bankitalia c’è? Che fa? Bankitalia esiste, che dice, vigila? Siccome sono fra i più pagati d’Italia dirigenti di Bankitalia”. E ha insistito: “Da cittadino italiano vorrei sapere se è tutto sotto controllo. Non vorrei che qualcuno volesse fermare l’accordo Bpm-Montepaschi per fare un favore ad altri, però c’è Bankitalia e noi dormiamo sonni tranquilli. Forse”.

