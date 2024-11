Lega Salvini Premier e l’associazione politico – culturale Napoli Capitale hanno siglato un accordo federativo che unisce le due realtà in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Crescenzio Rivellini, presidente di Napoli Capitale, è stato nominato responsabile cittadino della Lega. “Oggi avviane una fusione importante con Napoli Capitale, abbiamo già due consiglieri comunali, forse arriverà anche il terzo. La volontà è esserci per dare risposte a questa cittadinanza” ha dichiarato Claudio Durigon, vice segretario federale Lega. Per Gianpiero Zinzi, coordinatore della Lega in Campania: “E’ un patto federativo che rafforza la Lega a Napoli e in Campania. Fa parte del percorso di riorganizzazione che stiamo mettendo in campo con la consapevolezza di voler dare forza alla Campania tutta”. “Io sono sempre stato il leghista del Sud – dichiara Crescenzio Rivellini – Oggi firmiamo un patto federativo perché la Lega è l’unico partito non romano-centrico. Nel dna della Lega c’è la difesa delle comunità. Mi appello ai miei concittadini, attenti, i nemici del Sud non i napoletani che non difendono Napoli, i salernitani che tifano Juventus, non i milanesi che difendono Milano o i torinesi che difendono Torino”. La conferenza stampa e la sigla dell’accordo è avvenuto presso la sala consiliare del Comune di Napoli.

