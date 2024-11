“Troveremo una sintesi, ma il problema è a livello internazionale. Ringrazio Giorgia Meloni e il governo italiano che sta cercando di portare pace ed equilibrio. Conto che la vittoria di Trump sia salvifica per l’Occidente, per la pace e per l’equilibrio. Alcune uscite, però, non mi sembra che avvicinino né la pace né l’equilibrio. Anche su questo troveremo una sintesi come l’abbiamo sempre trovata” Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini a margine degli Stati Generali della sanità della Lega a Milano. “Tajani dice la linea sulla politica estera la detta la Meloni? Sì sono convinto che la Meloni troverà una sintesi” aggiunge il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata