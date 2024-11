La Corte penale internazionale ha emesso i mandati internazionali nei confronti del premier israeliano e dell'ex ministro della Difesa

I mandati d’arresto emessi dalla Corte penale internazionale nei confronti del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, hanno scatenato risposte contrastanti nella comunità internazionale. Il presidente americano Joe Biden li ha definiti “scandalosi” sulla stessa lunghezza di Viktor Orban che ha dichiarato di non voler rispettare il mandato e anzi ha rilanciato invitando il premier israeliano in Ungheria.

L’Alto rappresentante dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha invece sottolineato che i mandati sono una questione legale e non politica, e che quindi sono vincolanti per tutti i 27 Paesi membri dell’Ue e per gli altri firmatari della Corte penale internazionale. L’Italia in tutto ciò è divisa, il governo Meloni mostra prudenza. La Farnesina, tramite le parole del suo titolare Tajani dichiara che sostiene “la Cpi ma valuteremo”. Più duro il ministro della Difesa Crosetto che parla di una “sentenza sbagliata” sottolineando però che “andrà applicata” in caso di viaggio di Netanyahu in Italia.

Cina: Cpi mantenga posizione oggettiva e in conformità legge

“La Cina sostiene tutti gli sforzi della comunità internazionale sulla questione palestinese che favoriscano il raggiungimento dell’equità e della giustizia e la salvaguardia dell’autorità del diritto internazionale. Ci auguriamo che la Corte penale internazionale mantenga una posizione oggettiva e imparziale ed eserciti i suoi poteri in conformità con la legge e in conformità con gli standard unificati e che interpreti e applichi in modo completo e in buona fede lo Statuto di Roma e le leggi generali”, lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, in merito al mandato d’arresto della Cpi nei confronti del premier israeliano, Benyamin Netanyahu e del suo ex ministro della Difesa, Yoav Gallant.

Orban inviterà Netanyahu, non rispetterò mandato Cpi

Viktor Orban ha affermato che inviterà il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in Ungheria dopo che dopo che la Corte penale internazionale dell’Aia (Cpi) ha emesso un mandato di arresto nei suo confronti per crimini contro l’umanità e crimini di guerra nella Striscia di Gaza. In un’intervista alla radio pubblica ungherese Orban ha confermato che il mandato “non sarà rispettato”.

Media Israele, Trump valuta sanzioni contro funzionari Cpi

L’emittente israeliana Kan News, citando fonti americane, afferma che la nuova amministrazione Trump sta pianificando azioni contro la Corte penale internazionale per la sua decisione di emettere mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. Le fonti hanno parlato di sanzioni personali contro il procuratore capo Karim Khan e contro i giudici che hanno emesso i mandati. Ieri, Mike Waltz, candidato dal presidente eletto Donald Trump alla carica di Consigliere per la sicurezza nazionale, aveva twittato: “A gennaio ci si può aspettare una forte risposta al pregiudizio antisemita della Cpi e dell’Onu”.

Biden: “Mandati di arresto Cpi scandalosi”

“L’emissione di mandati di arresto da parte della CPI contro i leader israeliani è scandalosa. Voglio essere chiaro ancora una volta: qualunque cosa la Cpi possa insinuare, non c’è equivalenza, nessuna, tra Israele e Hamas. Saremo sempre al fianco di Israele contro le minacce alla sua sicurezza”. Questa la dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sui mandati emessi dalla Corte penale internazionale nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa, Yoav Gallant.

Casa Bianca: “Respingiamo decisioni Cpi, non ha giurisdizione”

“Respingiamo fondamentalmente le decisioni della Corte”. Così la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sulla decisione della Corte penale internazionale di spiccare mandati di cattura per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. “La Corte non ha giurisdizione”, ha detto Jean-Pierre ribadendo la posizione Usa.

