Gli iscritti dovranno esprimersi per stabilire un ordine di priorità da affrontare

Sono stati pubblicati sul sito del Movimento 5 Stelle i possibili 20 temi da discutere nella seconda fase dell’assemblea costituente, sui cui ora gli iscritti dovranno esprimersi per stabilire un ordine di priorità da affrontare “in modo da selezionare quelli che saranno oggetto della discussione e della definizione di più specifiche proposte da porre al centro del confronto deliberativo”, si legge sul sito, dove si precisa che “il team di Avventura Urbana ha esaminato, con grande impegno, tutti i contributi pervenuti per clusterizzarli in 20 possibili Temi da discutere”. Tra questi non mancano quelli più attesi: “Revisione dello Statuto per discutere dei ruoli del Presidente e del Garante, il nome e il simbolo del Movimento e la riorganizzazione dei Gruppi territoriali”; e “Revisione del Codice etico per candidature e alleanze”, che contiene la proposta di dibattito “relativo al limite dei due mandati, per il quale va discusso se mantenerlo, prevederne dei casi di deroga o allungarlo”.

