Pd, Azione, Iv e Più Europa votano a favore con la maggioranza. M5S attacca: "Inciucio destre-Pd"

L’Aula della Camera ha approvato con 172 voti favorevoli e 41 contrari la proposta di legge recante disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, cosiddetta ‘Salva Milano’. Oltre alla maggioranza hanno votato a favore anche Pd, Azione, Iv e Più Europa. Il testo ora passa al Senato.

Casa, M5S: ‘Salva Milano’ tutela speculatori, è inciucio destre-Pd

“Tutelate gli speculatori” e “tutti coloro che stanno facendo di Milano un far west della cementificazione, i palazzinari. E la cosa più assurda è che questo provvedimento nasce dall’inciucio delle destre con il Pd”. Così, in dichiarazione di voto per il M5S sul cosiddetto ‘Salva Milano’, il deputato Agostino Santillo. “Sono in corso a Milano oltre 100 inchieste della procura sugli abusi edilizi. Invece di aspettare le indagini, voi tutelate gli speculatori” e “a Milano state salvando gli affaristi”, ha aggiunto.

Casa, Pd: “Ok a ‘Salva Milano’ non inciucio con destra, non è condono

“Il Pd voterà a favore di questo provvedimento non perché sta inciuciando con la destra, ma perché è la destra che è venuta sulle posizioni del Pd. Voglio rispedire al mittente le definizioni di ‘condono’ o ‘sanatoria’”. Così la deputata Silvia Roggiani (Pd) intervenendo nell’aula della Camera in dichiarazione di voto sulla proposta di legge cosiddetta Salva-Milano.

Casa, Avs: “‘Salva Milano’ mega sanatoria a posteriori”

“Il decreto entra a gamba tesa nei procedimenti giudiziari in corso, porta in avanti lo scontro della destra verso il potere giudiziario. Con la formula dell’interpretazione autentica con effetti retroattivi si introduce una mega sanatoria edilizia a posteriori senza sanzioni, il decreto salva-tutto, non solo gli abusi di Milano ma quelli fatti ovunque: è un testo che farà male all’Italia, un ‘tana libera tutti’ che, per salvare qualche torre a Milano, introduce un sistema applicabile in tutta Italia”. Lo ha detto Devis Dori, capogruppo di Avs nella commissione Giustizia della Camera, intervenendo in Aula sul ‘Salva Milano’.

Casa, Lupi (Nm): “Con ‘Salva Milano’ nessuna sanatoria, sblocchiamo città”

“Non c’è nessuna sanatoria: tutti quelli che accusano la maggioranza di volerla fare con il cosiddetto ‘Salva Milano’ devono capire che una sanatoria c’è solo quando esiste un reato o una violazione acclarata delle norme. Ma in questo caso c’è solo un’indagine in corso. C’è invece il bisogno di risolvere un dubbio interpretativo su una norma e questo è un atto tipico del Parlamento, ed è ovvio che, per sua natura, una norma interpretativa debba essere retroattiva”, ha detto il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, nella sua dichiarazione di voto sul dl Salva Milano.

“Anche noi, come tutti, siamo contro il consumo del suolo, ma va deciso come attuare questo principio: la norma in discussione è del 1942, e l’Italia da allora è profondamente cambiata. Noi siamo chiamati ad agevolare il compito di chi vuole dare, soprattutto ai giovani, una casa. A Milano i giovani vengono allontanati dagli alti prezzi di affitti e compravendite e se la città è ferma, è obbligo della politica, tutti insieme, intervenire”, ha concluso Lupi.

