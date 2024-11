I popolari avrebbero chiesto garanzie sull'impegno della candidata spagnola a dimettersi in caso fosse indagata per la gestione dell'alluvione

Tornano i veti incrociati sulla valutazione dei coordinatori dei gruppi su Raffaele Fitto e Teresa Ribera. Entrambe le sedute sono al momento sospese per 10 minuti. I popolari avrebbero chiesto garanzie sull’impegno della candidata spagnola a dimettersi da vicepresidente della Commissione in caso fosse indagata per la gestione dell’alluvione. Di conseguenza, di fronte all’ostruzionismo dei popolari, i socialisti hanno bloccato la valutazione anche del candidato italiano. Lo si apprende da fonti parlamentari.

