Succede a Decaro alla guida dell'Associazione nazionale Comuni italiani. Meloni: "Congratulazioni"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è il nuovo presidente dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani). È stato eletto all’ unanimità dal Consiglio nazionale a seguito della XX assemblea congressuale che si è tenuta in mattinata al Lingotto Fiere di Torino. Prima di Manfredi, Roberto Pella è stato presidente facente funzioni, in seguito alla fine del mandato di Antonio Decaro, eletto europarlamentare ed ex sindaco di Bari. Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è stato eletto, sempre all’ unanimità, presidente del Consiglio nazionale.

Anci, Manfredi a Meloni: “Veda in sindaci interlocutori privilegiati”

Alla premier Giorgia Meloni “dico che deve vedere nei sindaci degli interlocutori leali, concreti, che vogliono essere interlocutori privilegiati del governo e noi arriveremo con proposte serie e unitarie. Quindi ci aspettiamo, e sono molto fiducioso che questo avvenga, un’interlocuzione diretta forte con la premier e con il governo”, le parole di Manfredi a margine della sua elezione al Lingotto Fiere di Torino. “Noi rapidamente costruiremo un’agenda dei Comuni con una serie di proposte concrete che sottoporremo alla premier e sono convinto che riusciremo a trovare una strada comune per realizzarle”, ha aggiunto.

Anci, Meloni: “Congratulazioni a Manfredi, per governo collaborazione centrale”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, eletto oggi all’unanimità Presidente dell’Anci. Siamo la nazione dei campanili, dei borghi e delle identità e il governo considera centrale la collaborazione con i Comuni e i sindaci, che rappresentano la prima fila dell’impegno politico e il volto più prossimo dello Stato. Continueremo a lavorare in questa direzione, come abbiamo fatto finora, per dare risposte concrete ai cittadini e costruire una Nazione più unita, forte e coesa”, dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Anci, Manfredi: “A sindaci grandi responsabilità ma poteri limitati”

“Su tante tematiche su cui noi siamo continuamente sollecitati dai cittadini abbiamo dei poteri estremamente limitati, ad esempio i temi legati al turismo, le attività commerciali, la sicurezza, i temi legati alla Protezione Civile. Tutti temi su cui noi abbiamo grandi responsabilità, ma poteri limitati”, ha continuato il sindaco di Napoli. “Credo che Antonio Decaro – ha proseguito Manfredi in merito al suo predecessore ex sindaco di Bari, poi eletto europarlamentare, al quale è subentrato il facente funzione Roberto Pella – abbia fatto un grande lavoro, ha tenuto insieme l’Anci in maniera unitaria, l’ha resa protagonista e interlocutrice forte di tutti i governi che si sono succeduti e lo ha fatto con spirito di bipartitismo, che è una cosa importante. Io credo che il passo in avanti che dobbiamo fare è sulla proposta di riforma. I Comuni devono proporre delle riforme che riguardano gli interessi dei cittadini che rappresentano per avviare un processo riformatore che è determinante per i bisogni dei cittadini”.

Anci, Bettini (Pd): “Elezione Manfredi bella notizia, è riformatore vero”

“Un’altra bella notizia: Gaetano Manfredi presidente dell’Anci. Colto, accademico di valore, grande amministratore. Un riformatore vero”. Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, si esprime con un post su Facebook sull’elezione di Manfredi alla guida dell’Anci.

Mattarella al Lingotto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Lingotto, a Torino, per partecipare all’assemblea annuale dell’Anci dal titolo ‘Facciamo l’Italia giorno per giorno’. Il capo dello Stato è stato accolto Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli eletto questa mattina all’unanimità presidente Anci. I tanti sindaci presenti in sala, tutti con la fascia tricolore, hanno accolto Mattarella con un lungo applauso.

