Il sindaco di Napoli pronto a succedere a Decaro. L'assemblea annuale al via il 20 novembre a Torino

Sarà Gaetano Manfredi il successore di Antonio Decaro alla presidenza dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani). Il sindaco di Napoli, secondo quanto confermano fonti dem, avrebbe vinto la sfida tutta interna al centrosinistra con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che dovrebbe diventare vicepresidente e coordinatore dei sindaci dem. L’assemblea annuale Anci, che ratificherà l’elezione di Manfredi, si svolgerà dal 20 al 22 novembre a Torino.

Anci, Manfredi: “Partire dai Comuni per una nuova fase di crescita”

“Viviamo una stagione complessa nella quale i problemi economici, la riduzione del potere d’acquisto, i contrasti sociali e le difficoltà lavorative e abitative rendono il vivere molto difficile. Oggi dobbiamo rilanciare la sfida partendo dai Comuni, dalle grandi città e dai piccoli Comuni dalle aree interne e delle aree costiere per fare in modo che ci sia una nuova fase di crescita, una nuova fase di sviluppo. Il cambiamento che tutti ci chiedono deve partire dalle città e dai Comuni”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel videomessaggio in vista dell’assemblea annuale di Anci che si svolgerà al Lingotto di Torino dal 20 al 22 novembre prossimi. “Abbiamo bisogno di nuovi strumenti – aggiunge Manfredi – di una riforma incisiva delle autonomie locali che dia poteri e risorse ai sindaci, che riguardi la finanza locale, che consenta loro di dare risposte reali ai bisogni dei cittadini che crescono sempre di più. Ma soprattutto che metta al centro le città e i Comuni. Solamente facendo partire l’innovazione dalle nostre comunità l’Italia potrà davvero cambiare”.

Anci, Ricci (Pd): “Bene accordo su Manfredi e Lo Russo”

“Dopo Roberto Gualtieri presidente di Ali – Autonomie Locali Italiane, ecco l’accordo per Gaetano Manfredi presidente Anci e Stefano Lo Russo coordinatore dei sindaci dem. Così lavora una squadra, che proprio negli amministratori locali ha una grande energia nel campo progressista. Avanti, insieme!”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.

