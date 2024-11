Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato che gli alleati europei continueranno a sostenere l’Ucraina, poiché martedì si sono celebrati i 1.000 giorni dall’invasione su vasta scala del paese da parte della Russia. “Non vogliamo più quelle centinaia di migliaia di morti che abbiamo ricordato oggi con il nostro minuto di silenzio”, ha detto il titolare della Farnesina durante una conferenza stampa a Varsavia dopo la riunione a tre con i ministri di Polonia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Ue per discutere su come rafforzare la difesa europea nell’ambito della Nato.

“Continueremo a sostenere l’Ucraina da un punto di vista politico, da un punto di vista finanziario, dal punto di vista dell’invio di materiale militare, proprio come abbiamo fatto in questi 1.000 giorni”, ha sottolineato Tajani. I ministri degli Esteri avrebbero dovuto discutere di un rafforzamento del sostegno militare dell’Europa all’Ucraina e dei legami con gli Stati Uniti sotto Donald Trump. “Siamo amici degli Stati Uniti, indipendentemente da chi vince le elezioni”, ha detto, sottolineando che le nazioni europee “devono agire insieme” con gli Stati Uniti per contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina. “Abbiamo lavorato con Biden e vogliamo collaborare al meglio con la nuova amministrazione nell’interesse comune”, ha aggiunto Tajani.

