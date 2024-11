Un canale Telegram affiliato all’esercito ucraino ha pubblicato un video che mostrerebbe un sistema missilistico ATACMS fornito dagli Stati Uniti che viene lanciato da una località sconosciuta in Ucraina. L’Associated Press ha diffuso il video, sottolineando che non ha potuto verificare in modo indipendente la data e il luogo in cui è stato girato il video. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che l’Ucraina ha lanciato sei ATACMS di fabbricazione statunitense nella regione russa di Bryansk. In una dichiarazione diffusa dalle agenzie di stampa russe, il Ministero ha affermato che l’esercito ne ha abbattuti cinque e ne ha danneggiato un altro. I frammenti sono caduti sul territorio di una struttura militare non specificata, ha affermato il Ministero.

I detriti caduti hanno innescato un incendio, ma non hanno causato danni o vittime. L’annuncio è arrivato poco dopo che Washington ha revocato le restrizioni all’Ucraina sull’uso di missili a lungo raggio di fabbricazione statunitense per colpire la Russia. L’Ucraina non ha confermato immediatamente l’uso di ATACMS in un attacco alla regione russa di Bryansk. Lo Stato maggiore ucraino ha dichiarato che l’esercito di Kiev ha effettuato un attacco all’arsenale del 1046° Centro di supporto logistico nell’area di Karachev, nella regione russa di Bryansk. Lo Stato maggiore ha dichiarato che nell’area presa di mira sono state udite molteplici esplosioni e detonazioni. “La distruzione dei depositi di munizioni per le forze di occupazione russe, volta a porre fine all’aggressione armata della Russia contro l’Ucraina, continuerà”, si legge nella dichiarazione.

