La Finanza ha messo sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti capitolini, altre società informatiche attive nel campo degli appalti per la digitalizzazione

Somme di denaro contante, per decine di migliaia di euro, sono state sequestrate ieri pomeriggio, nel corso di un’ulteriore perquisizione nell’abitazione dell’ex direttore generale di Sogei, Paolino Iorio. I militari della guardia di Finanza, delegati per le indagini dalla procura di Roma, secondo quanto apprende LaPresse, muniti di mandato di perquisizione hanno trovato, nel doppio fondo di una scrivania, una cospicua somma di denaro chiusa in diversi sacchetti sottovuoto.

L’ex dg di Sogei era stato arrestato lo scorso mese di ottobre con l’accusa di corruzione e turbativa asta, insieme all’imprenditore Massimo Rossi, sorpresi in flagranza mentre quest’ultimo consegnava una mazzetta da 15mila euro a Iorio. Denaro che, secondo l’ex dg di Sogei, era il pagamento di alcune consulenze. Sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti capitolini, altre società informatiche attive nel campo degli appalti per la digitalizzazione delle pubblica amministrazione. Indagate finora, 18 persone e 14 società informatiche.

