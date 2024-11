Gli avvocati difensori avevano chiesto ai giudici di Roma l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva

L’ex dg di Sogei, Paolino Iorio, rimarrà in carcere. Lo ha ribadito il tribunale del Riesame di Roma che ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati difensori, Giorgio Perroni e Bruno Andò, che avevano chiesto ai giudici l’applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, degli arresti domiciliari o della misura interdittiva. I legali di Iorio avevano presentato una relazione tecnica, redatta da un consulente informatico di un’agenzia investigativa, in cui veniva chiarito che nell’abitazione di Iorio, non c’era stata nessuna manomissione del sistema di video sorveglianza interno.

