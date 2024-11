Elena Ugolini, candidata di centrodestra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, parla dopo la vittoria di Michele De Pascale e del centrosinistra. “Gli ho chiesto collaborazione e gli ho chiesto di lavorare per riconquistare il più grande partito che c’è in questa regione che è il partito di chi ha deciso di non andare a votare. Il 53,6% dei nostri cittadini ha pensato di non poter esprimere un voto“, ha detto Ugolini in conferenza stampa. “Ci sono dei punti fondamentali su cui noi continueremo a lavorare insieme: la famiglia, i più fragili, il futuro della Regione, la sanità“, ha aggiunto.

