Il sindaco di Ravenna supera Elena Ugolini: "Diventare governatore sogno di una vita"

“Siamo stati capaci di interpretare valori fortissimi di questa terra”. Lo ha dichiarato Michele de Pascale, dal palco del suo comitato elettorale, a Bologna, in festa per la vittoria alle elezioni regionali in Emilia-Romagna nella sfida con Elena Ugolini, in corsa per il centrodestra. Il sindaco di Ravenna ha parlato anche di una “fiducia rispetto a una politica onesta a identificare i problemi, nel proporre soluzioni e mai arrogante”.

“Mi rivolgo direttamente a Giorgia Meloni: noi, in questa terra, siamo stati profondamente feriti nell’ultimo anno e mezzo. Da questa campagna elettorale deve finire la speculazione politica“, ha detto ancora de Pascale. Che ha poi auspicato una collaborazione con la presidente del Consiglio, ribadendo la speranza di poterla incontrare già nei prossimi giorni “e segnare un cambio di passo”.

La gioia di de Pascale: “Grato a tutte le forze, centrosinistra unito”

“Devo molta riconoscenza, a partire dal mio partito, il Partito democratico, qui ci sono Elly Schlein e Stefano Bonaccini, che mi hanno dato, da subito, un grandissimo sostegno ed è stato da parte mia un onore immenso, e a tutte le forze di coalizione. Abbiamo voluto parlare di Emilia-Romagna, alle cittadine e ai cittadini emiliano-romagnoli di cosa volevamo fare per loro”, ha dichiarato de Pascale. E poi ha ringraziato anche “tutte le forze politiche nazionali del centrosinistra che ci hanno sostenuto e oltre i 50 movimenti civici”.

Emilia-Romagna, de Pascale: “Spero di incontrare Meloni nei prossimi giorni”

“Spero di potere incontrare Giorgia Meloni nei prossimi giorni, serve un cambio di passo, una leale collaborazione istituzionale, per dare risposte a chi non dorme la notte per il maltempo”, ha continuato de Pascale intervenendo a Bologna. “Abbiamo una parte di regione che reclama una risposta immediata sui temi del post alluvione e del dissesto idrogeologico”, ha sottolineato.

Emilia-Romagna, de Pascale, “Diventare governatore sogno di una vita”

“Sognavo fin da piccolo di fare il presidente della Regione Emilia-Romagna quindi, oggi ho realizzato il sogno di una vita. Per un emiliano-romagnolo presiedere la Regione Emilia Romagna è la soddisfazione più grande che ci possa essere”, ha confessato de Pascale dal palco del suo comitato elettorale, a Bologna. “È chiaro che c’è un dato di partecipazione alle urne che preoccupa, lo avevamo detto in tutta la campagna elettorale, sarà un elemento di riflessione anche per noi”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata