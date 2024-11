Prima giornata di voto in Emilia-Romagna, dove i cittadini sono chiamati a decidere per il nuovo presidente di Regione. Le urne sono aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 23 e rimarranno aperte anche lunedì dalle 7 alle 15. L’ex presidente del Consiglio Romano Prodi e la candidata del centrodestra Elena Ugolini si sono recati oggi al seggio per esprimere la loro preferenza. “Hanno votato in molti?”, ha chiesto Prodi, che dopo aver ‘imbucato’ la scheda si è fermato anche per qualche selfie. L’affluenza definitiva alle 12 in Emilia-Romagna si è attestata all’11,57%, un calo di oltre la metà rispetto al dato delle ultime elezioni regionali nel 2020. Molto emozionata Ugolini: “È la prima volta che voto per me”, ha detto la candidata del centrodestra in sfida con Michele de Pascale per il centrosinistra.

