Sono 4,3 milioni i cittadini al voto. Si potrà esprimere la propria preferenza dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani

Aperte le urne in Emilia-Romagna e Umbria, dove oggi 17 novembre dalle 7 alle 23 e domani 18 novembre dalle 7 alle 15 si vota per l’elezione del presidente di Regione e del consiglio regionale. In Emilia-Romagna sono circa 3,6 milioni le persone chiamate al voto, mentre in Umbria sono poco più di 700mila. Lo scrutinio inizierà subito dopo la fine delle operazioni di voto.

L’affluenza alle 12

Crolla l’affluenza in Umbria, alle 12 è sotto il 10%. L’affluenza definitiva alle 12 in Emilia-Romagna si attesta all’11,57%, un calo di oltre la metà rispetto al dato delle ultime elezioni regionali nel 2020 quando l’affluenza era stata del 23,44% con un solo giorno per le votazioni.

Emilia-Romagna, affluenza definitiva regionali alle 19 è del 31,03%

L’affluenza definitiva alle 19 per le elezioni regionali in Emilia-Romagna si attesta al 31,03%. Lo si legge sul portale Eligendo del ministero dell’Interno. Il dato è in netto calo rispetto al 2020 quando alle urne, aperte in quell’occasione solo per un giorno, si recò alla stessa ora il 58,83% degli aventi diritto.

Umbria, alle 19 affluenza regionali in netto calo sotto il 32%

Anche l’affluenza alle 19 per le elezioni regionali in Umbria crolla e si attesta al 31,22%. Anche in questo caso, il dato è in netto calo rispetto al 2019 quando alle urne si recò alla stessa ora il 52,78% degli aventi diritto.

