La dichiarazione alla presentazione di un'auto della polizia penitenziaria. Renzi: "Si dimetta". Magi: "Parole da regime sudamericano"

“L’idea di veder sfilare questo potente mezzo, che dà prestigio, con il Gruppo operativo mobile sopra, e far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, è per il sottoscritto una intima gioia”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro in occasione della presentazione della nuova vettura della Polizia Penitenziaria per il trasporto dei detenuti in regime di 41 bis. Parole che hanno scatenato una bufera con reazioni dure dalle opposizioni.

“Il giorno in cui il sottosegretario Delmastro si vergognerà sarà comunque troppo tardi. Ma intanto che si dimetta. Subito. Sono parole vergognose, orribili, indegne di un uomo che dovrebbe rispettare la Costituzione e lo Stato di diritto”, scrive su X il leader di Iv, Matteo Renzi. “Le parole del sottosegretario Delmastro sono indecenti, degne di un regime sudamericano. Con 80 suicidi in carcere quest’anno, Delmastro mostra tutta la sua inadeguatezza. Mi chiedo che fine abbiano fatto tutti quelli che da destra danno lezione di garantismo”, afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Abbiamo chiesto in altre occasioni le dimissioni di Delmastro torniamo a farlo perché non è assolutamente pensabile che lui possa ricoprire un ruolo istituzionale“, il commento di Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.

Dal Pd arriva la reazione della componente della commissione Giustizia Michela Di Biase,.”Le parole vergognose del sottosegretario alla Giustizia Delmastro sono inaccettabili. Superano il confine dello stato di diritto e dovrebbero indurlo alle immediate dimissioni. Non si può svolgere un ruolo così importante e rilasciare dichiarazioni prive di umanità contro i detenuti. Sono dichiarazioni che smascherano l’ossessione repressiva di questo Governo, incapace di adottare provvedimenti nonostante il record negativo di suicidi in carcere. Ora Meloni ci dica se Delmastro e le sue idee sono compatibili con il suo governo”, afferma la deputata dem.

