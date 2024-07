Il sottosegretario alla Giustizia: "I responsabili hanno ancora l'indecenza di parlare"

“Duemila assunzioni finanziate in soli venti mesi di governo ci consentono di dire che se avessero fatto così, ogni venti mesi, quelli che ci hanno preceduto, oggi parleremmo di sovrappopolamento di agenti di polizia penitenziaria, così come oltre duecentocinquanta milioni di interventi di edilizia penitenziaria già finanziati in soli venti mesi che ci consentono di recuperare settemila dei novemila posti detentivi mancanti, ci permette di dire che l’enorme problema del sovraffollamento carcerario ha un nome e un cognome come colpevoli: quello di chi ci ha preceduto“. Così il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a LaPresse.

Delmastro: “Catastrofica eredità ricevuta dal governo Meloni”

“Se avessero fatto ogni venti mesi quello che abbiamo fatto noi in questi venti mesi oggi avremmo non so quanti posti detentivi in esubero. E quindi, che coloro che sono responsabili della catastrofica eredità ricevuta dal governo Meloni abbiano ancora l’indecenza e l’impudenza di parlare mi pare veramente incredibile”, ha aggiunto Delmastro.

