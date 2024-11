“Catania? Stiamo assistendo all’apoteosi dell’irresponsabilità di chi governa e continua a dire che esiste un ambientalismo ideologico, mentre l’Italia è in ginocchio, in ginocchio prima con la siccità e poi con le alluvioni, prima al Nord poi adesso purtroppo in Sicilia. Catania, Siracusa, sono scene incredibili quelle che stiamo vedendo, eppure questo governo sta fermando le politiche sul clima e si oppone, solo per garantire gli interessi delle grandi industrie petrolifere e degli inquinatori”, lo ha detto Angelo Bonelli, leader dei Verdi, su quanto sta accadendo in Sicilia a causa dell’emergenza climatica. Il deputato ha poi mandato un video messaggio alla Meloni: “Oggi a Baku ha detto che ha parlato da mamma e che lei è impegnata come mamma per garantire il miglior futuro possibile a sua figlia e a quelli come lei. Bene, io mi rivolgo a Giorgia Meloni come papà: state rubando il futuro alle generazioni che verranno. Un consiglio: ascolti sua figlia, non gli amministratori delegati dell’industria petrolifera“.

