Foto dall'archivio

Tante le immagini che circolano sui social: video shock da Riposto

Allagamenti e inondazioni in Sicilia dopo l’allerta meteo rossa di questi giorni: auto trascinate nel fango, strade allagate. Forte l’ondata di maltempo che ha colpito l’isola. Problemi soprattutto a Catania. Tante le immagini che circolano sui social, in particolare da Riposto, dove si vede un fiume di acqua in strada. Sottopassi completamente allagati e macchine intrappolate nell’acqua a Giarre.

Sui social tantissime le segnalazioni: “Ancora piogge forti colpiscono la Sicilia. Allagamenti e nubifragi a Licata e Siracusa in queste ore” scrive meteo&radar Italia.

Disagi nel Catanese, richieste di vigili del fuoco

Enormi disagi per il maltempo in provincia di Catania dove alcune strade nei comuni di Acireale, Riposto e Aci Sant’Antonio si sono trasformate in fiumi. La pioggia battente che cade da ore hanno allagato strade e piazze. Sono più di quaranta le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. Alcune vetture sono state trascinate in mare dalla furia delle acque che scendono da monte. Automobilisti sono stati salvati dentro le loro vetture in un parcheggio di un supermercato completamente allagato e in un’abitazione invasa da acqua e fango.

Quattro persone salvate ad Altarello

Dalle prime ore del mattino si registrano allagamenti, disagi alla viabilità stradale e persone in difficoltà nelle proprie abitazioni o auto in provincia di Catania, in particolare nei comuni di Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale, Aci Sant’Antonio. Sono oltre 70 gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco, intervenuti anche con un mezzo anfibio. Nella frazione Altarello sono state soccorse 4 persone, tra cui 2 con disabilità, bloccate ai piani bassi della loro casa allagata per l’esondazione di un corso d’acqua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata