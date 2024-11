Le immagini dell’incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e il governatore della Florida, Ron DeSantis. Il vertice è durato circa un’ora. L’esponente repubblicano si trova in missione commerciale in Italia, allo scopo di riunire “dirigenti statali, universitari e leader dell’industria e dell’imprenditoria, per intensificare le relazioni e incoraggiare gli investimenti in Florida“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata