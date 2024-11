Gaffe della premier Giorgia Meloni durante il discorso in video collegamento con Bologna per il comizio dei tre leader del centro-destra a sostegno di Elena Ugolini, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. “A dispetto delle femministe che pensano che la parità si faccia definendosi la presidenta o l’assessora, io voglio dire che mi faccio volutamente e tranquillamente chiamare ‘il presidente’ ma sono fiera che, sotto il primo governo guidato da una donna, il tasso di ‘disoccupazione’ femminile sia il più alto di sempre. Perché questa è la parità. Questa è la parità”, ha dichiarato Meloni. Il passaggio non è passato inosservato diventando virale sui social.

