È stato presentato martedì sera al teatro Dal Verme di Milano ‘Liliana‘, il film documentario diretto da Ruggero Gabbai che racconta la vita della senatrice Liliana Segre, dalla deportazione nei campi di concentramento nazisti fino al suo impegno sociale e culturale. Presente tra il pubblico anche la stessa Segre, oltre al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Introducendo il film, il regista ha raccontato di una telefonata che aveva avuto con Segre poche ore prima, dopo che un murale che ritraeva la senatrice è stato sfregiato da ignoti. “Questa mattina Liliana mi ha telefonato e mi ha detto: ‘Questa cosa che hanno sfregiato il murales mio e Sami Modiano mi ha abbastanza scioccato. Hanno tolto la mia identità, il mio volto, hanno tolto la stella gialla, ma hanno lasciato il numero, pensi che siano così intelligenti che l’hanno pensata?'”, ha raccontato Gabbai. Ha poi spiegato che, “ieri poi visto l’overbooking di questa sera, abbiamo pensato di prenotare al solito cinema dove facciamo le anteprime di cui non dirò il nome in zona Solari, ma mi ha chiamato il direttore e mi ha detto che non ci possono dare il cinema perché hanno paura“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata