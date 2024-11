Il vicepremier e leader della Lega: "Da una prospettiva internazionale, tutto questo appare ancora più incredibile"

“Elon Musk ha ragione. Il 20 dicembre potrei ricevere una condanna a sei anni di prigione per aver fermato gli sbarchi di immigrati clandestini in Italia quando ero Ministro dell’Interno. Da una prospettiva internazionale, tutto questo appare ancora più incredibile”. Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini commentando le parole di Elon Musk sui magistrati.

.@elonmusk is right. On December 20, I could receive a SIX-YEAR PRISON sentence for stopping the landings of illegal immigrants in Italy when I was Minister of the Interior. From an international perspective, all of this appears even more unbelievable. https://t.co/aFBCCj1o2r

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 12, 2024