“Non poteva mancare un incontro, un momento di focalizzazione sul versante economico commerciale che per me è molto importante per poter sottolineare quanto sia importante per l’Italia e per il suo governo l’intensificazione del rapporto economico e commerciale”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo un incontro con una rappresentanza del mondo imprenditoriale italiano a Canton, in Cina. “E’ una sollecitazione che il nostro governo avverte e che intende fare sviluppare. Naturalmente si tratta di un paese con modalità e anche contributi differenti, come ben conoscete, e quindi con la esigenza che avvertite e praticate di modulare l’attività in modo di muoversi, di procedere e di ricercare collaborazioni. È anche una prova di rispetto, reciproca e vicendevole – ha aggiunto il Capo dello Stato – Naturalmente questo richiede anche alcune circostanze e condizioni migliori che sono state oggetto anche dei colloqui che ho avuto con il presidente Xi, quella di una rimozione di ostacoli che sono frapposti alla presentazione delle nostre aziende sul mercato cinese, di un’effettiva parità di condizione con gli operatori locali che come noi conosciamo bene per l’esperienza decennale nell’ambito europeo giova non soltanto agli operatori che vengono dagli altri paesi ma allo stesso paese che li ospita. Abbiamo verificato in questi decenni come l’apertura vicendevole abbia fatto crescere contestualmente con pari convenienza e vantaggio tutti i paesi dell’Unione perché è stata assicurata la parità di condizioni e la rimozione di ostacoli rispetto agli operatori di altri paesi dell’Unione e questo principio è quello che chiediamo e che abbiamo ampiamente sollecitato anche qui nel reciproco interesse e ricevendo alcune assicurazioni che speriamo che venga contiamo che vengano sviluppate prossimamente”, ha sottolineato Mattarella.

