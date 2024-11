Il vicepremier a margine del suo comizio elettorale: "Giusto manifestare contro il fascismo, ma polizia non aveva le SS tatuate"

“L’Italia è una Repubblica antifascista, manifestare contro il fascismo è lecito, ma carabinieri e polizia non avevano le SS tatuate“. Così il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, a margine della chiusura della campagna elettorale a Bologna per le elezioni regionali in Emilia Romagna. “Hanno aggredito i poliziotti in 200/300, anche da vigliacchi. Cinque agenti aggrediti da 200/300 persone non mi pare un gesto di grande coraggio – dice ancora Tajani -. Non c’entra niente questo con il contestare forze di estrema destra. Le forze dell’ordine sono figli del popolo che difendono e garantiscono la nostra sicurezza. I figli di papà che li hanno aggrediti forse era meglio che andassero a lavorare. Questa è democrazia? Questa è libertà? I poliziotti fanno soltanto il loro dovere. Il sindaco sapeva che ci sarebbe stata questa manifestazione. Tra il contestare una presenza neofascista e aggredire la polizia c’è una bella differenza”.

“Si può protestare anche contro un’altra manifestazione – continua il segretario di Forza Italia – ma la polizia non c’entra niente. Non si può fare una manifestazione contro la polizia. Non si aggrediscono i figli del popolo, evidentemente erano tanti figli di papà: studenti universitari, magari fuori corso, che hanno aggredito i figli del popolo che facevano il loro lavoro a 1.200/1.300 euro al mese, magari a loro glieli dà il papà. Nessuno ha preso le distanze da un’aggressione alle forze dell’ordine e nessuno ha preso le distanze da un’aggressione verbale nei confronti del presidente del Consiglio e del ministro Salvini. Questo purtroppo è quello che accade in questa città”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata