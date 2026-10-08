La Fia annuncia: a Roma il Mondiale Rally 2027

Sarà Roma a ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. L’annuncio arriva direttamente dalla FIA, che ha presentato il calendario della prossima stagione del World Rally Championship, e lo scrive in una nota ACI Sport.

“Il Promoter WRC e la FIA hanno deciso di portare l’appuntamento iridato nella Capitale che, nel mese di luglio del prossimo anno, sarà dunque protagonista di un evento capace di offrire, oltre al coinvolgimento di un numerosissimo pubblico, prestazioni sportive di eccezionale livello e momenti di altissima spettacolarità”.



“Nel prendere atto della decisione e nell’evidenziare l’ottimo risultato ottenuto nei giorni scorsi in Sardegna, ACI – la Federazione sportiva italiana dell’automobilismo – comunica di essere al lavoro con il concreto obiettivo di sviluppare, già per il 2028, un Rally d’Italia in grado di coniugare, in un unico evento, le iconiche strade bianche dell’Isola alla maestosità del Colosseo”.