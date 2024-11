“Io candidato sindaco a Milano? Una dimostrazione di stima e di affetto da parte del presidente del Senato, ma innanzitutto credo che la sottolineatura che La Russa voleva dire e che condividiamo tutti è che Milano diventerà una sfida importante per il centrodestra nel 2026 e non dobbiamo ripetere gli errori del passato, quando il centrodestra è arrivato impreparato. Ma come sempre il metodo è che lo decideremo insieme e nessuno è candidato prima di una decisione insieme”. Così il Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati a margine della chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna, a Bologna.

