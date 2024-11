“Il confronto” con i sindacati “è, secondo me, giusto e necessario. Ho colto l’occasione per chiedere a quei sindacati che hanno convocato uno sciopero generale contro la manovra e il governo e in particolare a quelli che invocano la rivolta sociale contro il governo, con toni che non hanno precedenti nella storia sindacale, come mai abbiano indetto lo sciopero generale oggi e non lo abbiano fatto quando il tasso di disoccupazione era doppio, quando i governi di sinistra invece di chiedere alle banche un contributo per aiutare a pagare i provvedimenti a favore dei lavoratori, come abbiamo fatto noi, usavano invece i soldi dei cittadini per salvare le banche. Non ho avuto risposta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in videocollegamento con l’evento a Bologna con i leader del centrodestra a sostegno di Elena Ugolini, candidata presidente alle elezioni regionali in Emilia-Romagna.

