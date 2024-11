Il discorso della premier a Palazzo Chigi: "La legge punta a una visione di lungo periodo, non al consenso immediato"

Incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i sindacati in merito alla manovra di bilancio. Il summit è iniziato con un intervento della premier, che ha difeso la legge di bilancio perché volta a una “visione di lungo periodo” e non al “consenso immediato” e ha rivendicato di aver fatto partecipare banche e assicurazioni alla copertura del provvedimento.

Meloni: “Raccogliamo la grave eredità dei debiti, come un macigno”

“Noi raccogliamo la grave eredità di debiti che gravano come un macigno sui conti pubblici. Citerò due numeri per far capire di cosa parlo: 30 e 38. 30 miliardi è il valore complessivo di questa manovra di bilancio; 38 sono i miliardi che, solo nel 2025, costerà alla casse pubbliche il Superbonus varato dal Governo Conte 2 per ristrutturare meno del 4% degli immobili residenziali italiani, prevalentemente seconde e terze case, cioè soldi dei quali ha beneficiato soprattutto chi stava meglio. La più grande operazione di redistribuzione regressiva del reddito nella storia d’Italia. Con le stesse risorse, qualsiasi provvedimento di questa legge di bilancio avrebbe potuto essere più che raddoppiato. Vale per la sanità, per i contratti pubblici, per la scuola, per l’aumento dei salari etc. So che anche su questo alcuni di voi non sono d’accordo, avendo difeso la misura del superbonus e contestato le nostre correzioni al provvedimento, ma lo dico per chiarire il quadro nel quale operiamo”, ha detto Meloni.

Meloni: “Manovra punta a visione di lungo periodo, non consenso immediato”

“La manovra di bilancio è in continuità con le scelte che il Governo ha fatto con le due precedenti leggi finanziarie. Abbiamo concentrato le risorse su alcune priorità fondamentali, con una visione di medio e lungo periodo, tenendo i conti in ordine e concentrandoci su una prospettiva di crescita del Sistema Italia, pur nel contesto internazionale tutt’altro che facile nel quale operiamo”, ha aggiunto la presidente del Consiglio. “Lo considero – ha aggiunto Meloni – un cambio di passo rispetto all’approccio che troppe volte abbiamo visto in passato, quando si è preferito adottare misure più utili a raccogliere consenso nell’immediato che a gettare le basi per una crescita duratura, scaricando il costo di quelle misure su chi sarebbe venuto dopo”.

Meloni: “In passato risorse per le banche e nessuno invocava la rivolta”

“La solidità, la credibilità e il coraggio di questo Governo hanno consentito di poter far partecipare banche e assicurazioni alla copertura della legge di bilancio. Un grande cambiamento rispetto al passato, quando invece con la legge di bilancio si trovavano le risorse per sostenere banche e assicurazioni, e nessuno invocava la rivolta sociale“, ha poi rimarcato la premier.

