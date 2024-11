“C’era un po’ di curiosità circa tutto questo dibattito che riguarda il tema dei paesi sicuri perché chiaramente quello che accade in Italia poi coinvolge anche gli altri. Quindi c’era un po’ di preoccupazione su questo tema che secondo alcuni i governi non sono nella condizione di poter definire cosa sia un ‘Paese sicuro’ e che leggendo alcune sentenze si rischia di trovarsi di fronte a una realtà nella quale non esistono Paesi sicuri che, come io ho detto tante volte e come tutti capiscono, di fatto compromette ogni possibilità di governare l’immigrazione e di fermare l’immigrazione illegale di massa. Quindi sì, questa è una parte del dibattito sul quale trovo molta solidarietà“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al vertice Ue informale di Budapest.

