La nave ‘Libra’ con a bordo sei cittadini egiziani e due del Bangladesh è arrivata nel porto di Shengjin, in Albania. Intorno alle 8, la nave ha attraccato e gli otto migranti sono stati collocati nel centro di accoglienza dove saranno sottoposti a procedure di verifica e controllo sanitario e poi trasferiti al campo di Gjadri. Libra era partita mercoledì dalle coste di Lampedusa. Il primo gruppo di immigrati trasferito dalle autorità italiane il 16 ottobre scorso era rimasto solo tre giorni in Albania, dopo che il Tribunale di Roma ha costretto l’Italia a rimandare indietro i richiedenti asilo, poiché non provenivano da Paesi sicuri.

