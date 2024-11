Il Guardasigilli intervistato al Salone della Giustizia

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervistato al Salone della Giustizia ha dichiarato che “in un paese liberale i magistrati non dovrebbero criticare le leggi e i politici non dovrebbero criticare le sentenze. Gli uni criticano gli altri e bisognerebbe capire chi per primo debba fare un passo indietro per la riconciliazione”. “Visto come è andato storicamente”, con la magistratura che a un certo punto dopo Mani pulite è “esondata” in politica, “il passo dovrebbe farlo per prima la magistratura”, ha concluso Nordio.

Separazione carriere su mandato elettori, è nostro dovere

“Sulla separazione delle carriere abbiamo un mandato degli elettori e questa riforma non è un nostro diritto ma è un nostro dovere”, ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervistato al Salone della Giustizia. “Nel momento in cui viene adottato un codice anglosassone, come è successo in Italia, la separazione delle carriere è una conseguenza inevitabile”, aggiunge il ministro. In caso contrario “il sistema si inceppa – prosegue – e infatti da noi il sistema si è inceppato”.

Falcone era favorevole a separazione carriere

“Ho una tale venerazione per Falcone e Borsellino che non avrei nulla da ridire ad associare il mio nome al loro. Tra l’altro anche Falcone si era espresso sulla necessità di separare le carriere”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio intervistato al Salone della Giustizia, risponde alla domanda se sarebbe favorevole a intitolare la legge allo studio a Giovanni Falcone.

