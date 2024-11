“Per noi l’importante è che continuino ad esserci quei rapporti positivi tra gli Stati Uniti e l’Italia, tra gli Stati Uniti e la Lombardia, che in questi anni, in questi ultimi periodi ma non soltanto, sono sempre migliorati, hanno dato sempre la possibilità di incrementare il nostro interscambio commerciale, di avere sempre un grande sostegno”. Lo ha detto Attilio Fontana a margine dell’inaugurazione dei nuovi uffici della polizia ferroviaria all’interno della stazione di Cadorna, a Milano, commentando la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. “Ieri sera ricordavo come, durante il Covid, la presenza dei Samaritan’s sul nostro territorio è stata, al di là dell’aiuto concreto che ci hanno dato, la dimostrazione di un’amicizia che loro nutrono nei nostri confronti” ha aggiunto il presidente della regione Lombardia.

