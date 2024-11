“Delle aziende private mi hanno proposto dei braccialetti per i conducenti e gli autisti del trasporto pubblico locale che in caso di aggressioni possano contattare direttamente la stazione di polizia piuttosto che il teaser a bordo per chi fa sicurezza sui treni. Sono disponibile a qualsiasi intervento porti più sicurezza per i viaggiatori e per i lavoratori”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione di Eicma, rispondendo sul tema della sicurezza sui treni. “Una parte rilevante di queste aggressioni – continua Salvini– è imputabile ai cittadini stranieri non regolari che un paese normale dovrebbe poter espellere. I dati dicono che rispetto all’anno scorso, nei primi dieci mesi di quest’anno, c’è un meno 19% di aggressioni, che sono sempre troppe”.

