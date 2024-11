Nell’ambito del dibattito sulla prossima manovra finanziaria, la Lega ha “alcune idee” anche su “semplificazione e il sostegno all’industria” visto che “5.0 non tira come dovrebbe, perché è eccessivamente burocratica e complicata”. Ne ha parlato il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione di Eicma. A chi gli chiedeva un commento alle parole del dg di Confindustria, Maurizio Tarquini, che ieri in audizione sulla Manovra ha parlato di un testo che “non offre risposte adeguate”, Salvini ha risposto: “Una manovra, che aumenta gli stipendi a 15 milioni di lavoratori e lavoratrici dipendenti, parte bene. E poi arriverà entro Natale. Ripeto, una manovra che, con l’Europa ferma aumenta gli stipendi, parte bene. Si potrà migliorare sicuramente”. stb

