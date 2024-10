Il candidato del centrodestra in conferenza stampa dopo il sucesso alle urne

(LaPresse) “Ringrazio tutti i partiti, tutte le liste civiche, ora dobbiamo lavorare”. Lo ha detto Marco Bucci in conferenza stampa point elettorale di via Martin Piaggio a Genova commentando la vittoria alle Regionali davanti ad Andrea Orlando. Per Bucci la sua vittoria è “un rifiuto ai signori del no”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata