Chiuse alle 15 le urne. Il candidato del centrodestra ha una forbice tra il 47-51% dei voti.

Chiuse alle 15 le urne per le elezioni regionali in Liguria. Ecco tutti gli aggiornamenti sui risultati IN DIRETTA

15:05 Primo exit poll Opinio-Rai: Bucci tra 47-51% e Orlando 45-49%

Secondo i primi exit poll di Opinio/Rai è in vantaggio il candidato del Centrodestra, Marco Bucci, tra il 47-51% dei voti, contro il candidato del centrosinistra Andrea Orlando che è tra il 45,5-49,5%. Nicola Morra, candidato come indipendente, è in una forbice compresa tra lo 0 e lo 0,2%.

—

15:20 Primi dati affluenza parziale in calo al 46%

Quando sono arrivati i dati relativi a 939 sezioni su 1.785, l’affluenza registrata alle elezioni regionali della Liguria si attesta al 46% in calo rispetto al 2020, quando era stata del 53,41%. La provincia in cui si è recato ai seggi il maggior numero di persone è quella di Genova, con il 47,57%, quella in cui si è votato di meno Imperia con il 40,85%.

15:03 Primo Instant Poll La7: Bucci 46-50%, Orlando 45-49%

Stando al primo Instant Poll di La7 il candidato del centrodestra, Marco Bucci, è avanti con una forbice tra il 46-50% dei voti contro Andrea Orlando del centrosinistra tra il 45-49%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata