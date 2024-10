Il vicepremier: "Ci sono le leggi della Repubblica, le forze dell'ordine e la magistratura"

Il governo adotterà “tutte le iniziative indispensabili a garantire una libertà fondamentale, che è quella alla propria vita privata, la propria privacy anche per quanto riguarda le attività professionali. È inaccettabile quello che è accaduto che sta accadendo, non deve esserci nessun Grande Fratello che controlla la vita privata. Ci sono già le leggi della Repubblica, ci sono le forze dell’ordine, c’è la magistratura. Non abbiamo bisogno di chi fa dossier di questo genere”. Lo dice il vicepremier, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea pubblica dell’Unione industriali a Torino, rispondendo a una domanda sull’inchiesta hacker della procura di Milano.

