Il mondo della politica nell’occhio del ciclone per via dell’inchiesta sullo spionaggio alle banche dati pubbliche. Sono “decine” gli indagati, avevano fatto sapere il Procuratore di Milano, Marcello Viola, e il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in conferenza stampa. Sarebbero “migliaia gli accessi abusivi a sistemi informatici” dal 2022 a oggi, quando sono iniziate le indagini sulla rete di hacker e appartenenti o ex alle forze dell’ordine. I dossier illegali sarebbero stati commissionati al gruppo di hacker e agenti delle forze dell’ordine anche da “importanti imprese operanti in Italia e all’estero” e “studi legali”, aveva rivelato Viola.

Tuona l’opposizione che chiede a Giorgia Meloni di venire subito in parlamento e dare spiegazioni. “Il quadro che emerge dall’inchiesta hacker e dalle notizie che quotidianamente leggiamo sulla vicenda è inquietante. A questo punto è necessario che la presidente del Consiglio venga con urgenza in parlamento”, hanno comunicato in una nota i presidenti dei gruppi parlamentari del Partito democratico.

Renzi si costituisce parte civile

Matteo Renzi, intanto, ha deciso di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti legati allo spionaggio e alla pubblicazione illegittima di documenti acquisiti illegalmente. “Il senatore predisporrà nei prossimi giorni una interrogazione parlamentare per conoscere che cosa stia facendo l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per difendere i diritti inviolabili dei cittadini italiani sanciti dalla Costituzione e negati dagli atti criminali di spionaggio”, ha fatto sapere l’ufficio stampa del leader di Italia Viva in una nota.

La Russa: “Disgustato, capire chi spia e perché”

Ad essere coinvolto nella vicenda è anche Ignazio La Russa. “Stupito più che allarmato” e “disgustato dal fatto che ancora una volta i miei figli, Geronimo e Leonardo, debbano pagare la ‘colpa’ di chiamarsi La Russa se risulterà confermato che anche loro sono stati spiati”, ha detto il presidente del Senato durante un colloquio con il Corriere della Sera dopo aver saputo di essere tra i personaggi pubblici finiti nella rete degli hacker della Equalize, l’agenzia di investigazioni di Enrico Pazzali che avrebbe redatto migliaia di dossier abusivi. “Conosco da anni Enrico Pazzali che ho sempre ritenuto una persona perbene e vorrei poter considerare, fino a prova contraria, un amico di vecchia data. Non è di area Fratelli d’Italia, ed è noto che i suoi attuali ruoli in Fiera non dipendano dal mio partito e tantomeno da me. Ma mai avrei immaginato che potesse fare una cosa del genere. Non sapevo nemmeno che avesse una società che si occupa di queste cose”. In questo momento, sottolinea, “l’unica cosa che mi premerebbe sapere è chi possa aver commissionato il dossieraggio contro la mia famiglia. Non so perché sembra esplosa la mania di sapere tutto di tutti”. E’ ora di capire, aggiunge, “chi spia e perché”, ha spiegato.

“Mi vengono in mente in generale due spiegazioni. La prima è quella delle relazioni. In questo Paese, da tempo, ma oggi ancora di più, c’è una ricerca spasmodica di avere appunto ‘relazioni’ con persone che contano. Non sempre per un immediato vantaggio, ma per prepararsi eventualmente il campo, o farsi aprire porte”. Ma per La Russa a contribuire a creare un clima di sospetti e indagini “personali” è anche “un certo tipo di inchieste, di trasmissioni televisive” che “costruiscono tesi e teorie, storie che a volte si basano sul nulla, ma contro le quali non c’è diritto di difesa”. Il presidente del Senato non dice se questa attività di dossieraggio sia collegata a un tipo di giornalismo di inchiesta ma afferma che “il clima generale preoccupa, molto più del caso personale. E dovrebbe preoccupare tutti, non solo chi finisce sotto la lente di gente che non si capisce da chi sia manovrata”.

Spiati oligarchi russi e kazaki proprietari di hotel a Cortina

La banda di presunti hacker avrebbe spiato anche cittadini russi e kazaki. E’ quanto emerge dagli atti dell’inchiesta della Dda di Milano. In particolare risultano accessi e tentativi di esfiltrare informazioni nei confronti dell’uomo d’affari kazaco Alexandrovich Toporov, attivo in Italia nel campo turistico, titolare di hotel di lusso fra Cortina d’Ampezzo e il litorale di Jesolo e, dell’oligarca Victor Kharitonin, magnate nel campo farmaceutico, amico e socio di Roman Abramovich e già inserito dalla rivista Forbes tra gli uomini più ricchi al mondo. Gli hacker sembrano interessati al progetto della “costruzione di un hotel a Cortina d’Ampezzo e la gestione di svariati resort di lusso”.

Tajani: “Non deve esserci nessun Grande fratello”

Il governo adotterà “tutte le iniziative indispensabili a garantire una libertà fondamentale, che è quella alla propria vita privata, la propria privacy anche per quanto riguarda le attività professionali. È inaccettabile quello che è accaduto che sta accadendo, non deve esserci nessun Grande Fratello che controlla la vita privata. Ci sono già le leggi della Repubblica, ci sono le forze dell’ordine, c’è la magistratura. Non abbiamo bisogno di chi fa dossier di questo genere”, ha detto il vicepremier, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea pubblica dell’Unione industriali a Torino.

Attilio Fontana: “Stimo Pazzali, stupito da questa vicenda”

“Enrico Pazzali è una persona che io ho sempre stimato e che continuo a stimare. Di questa faccenda sono stupito, perché io non sapevo assolutamente nulla di queste iniziative, di questa attività”, ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i giornalisti a Sesto San Giovanni (Milano). A chi gli chiedeva se Pazzali, al centro dell’inchiesta di Milano sui dossieraggi, dovrebbe fare un passo indietro, il governatore ha risposto: “Ne parlerò con il sindaco” Giuseppe Sala, “ci dovremo incontrare perché la nomina è stata fatta in maniera congiunta”. Pazzali – ha sottolineato Fontana – “ha svolto” da presidente “della Fondazione Fiera di Milano un lavoro eccellente, ha avuto un ruolo che ha consentito alla Fondazione di diventare una parte fondamentale per la nostra città e per la nostra Regione, pensate ai vari interventi, all’ospedale in Fiera, all’accordo con la Rai, alla questione delle Olimpiadi”.

