Foto di archivio

Alle 23 affluenza al 34,68%: in calo di oltre cinque punti

Urne aperte anche oggi, fino alle 15, per le elezioni regionali in Liguria. Finora si è registrata un’affluenza in calo, pari al 34,68% alle ore 23 di domenica 27 ottobre. Lo riportano i dati forniti dal ministero dell’Interno tramite il sito Eligendo. Per quanto riguarda i dati delle province, nella Città metropolitana di Genova ha votato il 37,34%, in provincia di Savona il 31,55 %, in provincia della Spezia il 35,6%, in provincia di Imperia il 27,15%. Nel 2020, alla stessa ora, aveva votato il 39,8% a livello regionale, mentre nella Città metropolitana di Genova aveva votato il 40,09%, in provincia di Savona il 41,18%, in provincia della Spezia il 39,47%, in provincia di Imperia il 37,15%.

