I firmatari: "Le critiche dei dirigenti del Pd rendono necessario verificare se il presidente goda ancora della fiducia della maggioranza"

Una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stata presentata dai consiglieri regionali di centrodestra e dalla consigliera del gruppo misto Maria Muscarà, dopo il pesante botta e risposta tra il governatore e la classe dirigente del partito. “Le pesanti critiche dei dirigenti del Pd regionali e nazionali, attraverso le quali si esprime la totale contrarietà del partito all’attuale governo della Campania e alla candidatura del presidente De Luca alle prossime elezioni regionali, rende necessaria una verifica in Aula per comprendere se il presidente della Giunta goda ancora della fiducia della maggioranza per poter continuare a governare”, si legge in una nota dei firmatari della mozione. I rapporti tra De Luca e la dirigenza nazionale dei dem sono sempre stati tesi, in particolare nelle ultime settimane dopo che il presidente campano aveva criticato Sandro Ruotolo e Stefano Graziano, rei di non aver appoggiato la sua ricerca di un terzo mandato alla guida della regione. La segretaria del partito, Elly Schlein, aveva mostrato solidarietà ai dirigenti e detto a De Luca che in una comunità plurale “tutti sono utili, nessuno è indispensabile e nessuno è eterno“. Il governatore ha replicato dicendo di ricevere insulti dal Pd da due anni.

