La segretaria del Pd: "Il nostro giudizio è netto e negativo da ogni punto di vista"

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, boccia i primi due anni del governo a guida Giorgia Meloni. “Il nostro giudizio è netto e negativo da ogni punto di vista, perché è un governo che, da quando c’è, ha tagliato sulla sanità pubblica, ha tagliato sul sociale non mandando ai sindaci quello che serve per contrastare le povertà e le diseguaglianze, per sostenere i servizi, ha precarizzato ulteriormente il lavoro e si fa bello dei risultati ottenuti da altri, non ha un piano industriale per l’Italia, si abbatte con tutta la violenza sui fragili, sui loro diritti e nega l’emergenza climatica non dando risposte neanche su questo terreno”, ha detto la leader del Nazareno in Umbria per sostenere la candidatura di Stefania Proietti a governatrice della Regione.

“Quindi noi – ha sottolineato Schlein – abbiamo un giudizio estremamente negativo su questo governo. Ma più che il nostro giudizio conta quello delle persone che oggi fanno più fatica a fare la spesa, che aspettano un anno e mezzo per fare un esame e altrimenti devono tirare fuori di tasca propria 500 euro per andare dal privato, perché non lo possono aspettare. So che loro oggi intendono festeggiare, quelli che hanno poco da festeggiare sono gli italiani”.

