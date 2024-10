Il leader della Lega sulle parole del giudice Patarnello

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano, ha commentato la mail in cui il magistrato Marco Patarnello definiva la premier Giorgia Meloni “più pericolosa di Berlusconi”. “Non dovrebbe più essere al suo posto, molto banalmente. Ci sono più di 9mila magistrati in Italia, la stragrande maggioranza fanno liberamente e positivamente il loro lavoro. Se c’è qualcuno che ha preso il tribunale per un centro sociale e per un luogo di vendetta politica ha sbagliato mestiere, molto semplicemente. Se qualcuno vede il nemico nel sindaco, nel governatore, nel ministro, è un problema“, ha dichiarato Salvini. A chi gli faceva notare che bisognerebbe verificare la veridicità della mail, Salvini ha sottolineato: “Quindi, ci saremmo costruiti la mail noi? Ci facciamo le auto-mail di finti magistrati? A volte sbagliano anche i giornali. Diciamo che se fosse vera, sarebbe di una gravità inaudita e comporterebbe l’immediato licenziamento“.

