La proposta di legge che modifica il codice della giustizia contabile

Nei casi di riparazione per ingiusta detenzione gli atti saranno trasmessi al Procuratore Generale della Corte dei Conti perché valuti se sussistono i presupposti per l’avvio del procedimento di responsabilità per danno erariale del magistrato nei confronti dello Stato. È quanto prevede un emendamento di FI firmato da Enrico Costa, Tommaso Calderone e Annarita Patriarca alla proposta di legge che modifica il codice della giustizia contabile, in relazione ad alcune funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. “Il provvedimento irrevocabile che accoglie la domanda di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale è comunicato al competente procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità”, recita l’emendamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata