L'intervento della segretaria del Pd in apertura della direzione dem al Nazareno

La segretaria del Pd, Elly Schlein, in apertura della direzione dem al Nazareno, si è scagliata contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la decisione dei giudici di Roma sul caso Albania. “La sezione Immigrazione del Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del Centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Lo avevamo detto, non perché siamo veggenti ma perché leggiamo le leggi”.

“Adesso – ha detto ancora la leader dem – mi rivolgo al Governo e alla presidente Giorgia Meloni: fermatevi. Fermatevi e tornate indietro come siete costretti a far tornare indietro 16 persone che avete ignobilmente deportato in Albania spendendo 18mila euro a testa secondo le stime giornalistiche, dopo che per decenni vi abbiamo sentito abbaiare contro i 35 euro al giorno spesi per l’accoglienza in Italia”.

“Altro che modello. L’accordo che avete fatto con l’Albania è un accordo contro la legge. Un accordo fuori legge. Siete andati ieri al tavolo dei governi europei per presentare questo accordo che viola il diritto europeo”, ha aggiunto Schlein. Che poi ha fatto sapere: “Abbiamo presentato un’interrogazione e continueremo a chiedere quanto è costato quel viaggio” in Albania. “Si configura un danno erariale”.

