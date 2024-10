La premier in conferenza con il primo ministro Mikati: "Rafforzare missione per voltare pagina"

“Sono qui in Libano anche per ringraziare tutti i militari dispiegati con l’Unifil e con la missione bilaterale italiana. I soldati hanno contribuito per anni a mantenere la stabilità sui confini tra Israele e Libano, e ci sarà bisogno di loro in qualsiasi altro scenario post-guerra. È per questo che voglio ribadire che prendere d’obiettivo Unifil è per me inaccettabile, e chiedo ancora una volta che tutte le parti facciano in modo che sia sempre garantita la sicurezza dei soldati. È per questo che sono convinta che l’Unifil debba essere rafforzata, e soltanto rafforzando Unifil e mantenendo la sua imparzialità e neutralità potremo voltare pagina”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte col primo ministro libanese, Najib Mikati, al termine dell’incontro a Beirut. “Credo che dovremo tornare alla missione iniziale dell’Unifil e dovremo faro in maniera concertata”, ha aggiunto la premier. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

